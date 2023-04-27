40 градусов по Цельсию: жители Испании жалуются на аномальную жару

Температура воздуха в испанском городе Севилья поднялась до рекордных 40 градусов по Цельсию. Обычно в апреле в Испании температура не поднимается выше 24 градусов, однако в этом году территорию страны накрыл аномальный циклон.
Специалисты говорят, что в последний раз такая высокая температура весной в стране была зарегистрирована 43 года назад. Местные жители считают, что подобное явление может быть связано с климатическими изменениями.
«Сейчас гораздо жарче, чем обычно. Мы чувствуем, что наступило изменение климата. Весной никогда не было так жарко. Это больше похоже на летнюю температуру», — рассказала местная жительница Анаис.
Горожане спасаются от аномальной жары всеми возможными способами: некоторые купаются в фонтанах, другие — пьют холодные напитки. Город Севилья расположен на юге Испании и является столицей автономного сообщества Андалусия. Также он известен как родина танца фламенко.