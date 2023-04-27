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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров испытывает трудности при реабилитации

Спорт
Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров испытывает трудности при реабилитации

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перешел в своем лечении к стадии реабилитации. Далее фигуриста ждет протезирование, но сначала ему нужно восстановить подвижность конечностей, пишет портал Тeleprogramma.pro.

Однако с этим у атлета возникли проблемы — он с трудом делает необходимые упражнения. При этом со спортсменом занимаются лучшие специалисты.

«Усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются упражнения», — сообщил источник.

Несмотря на трудности в ходе реабилитации, состояние Костомарова остается стабильным. Зная работоспособность спортсмена, можно надеется, что он преодолеет и эти проблемы восстановительного периода.
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