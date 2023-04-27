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Глава РФ Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции по развитию экономических связей

Политика
Глава РФ Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции по развитию экономических связей

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул роль АЭС «Аккую» по развитию экономических связей России и Турции. Заявление российский лидер сделал 27 апреля на торжественной церемонии.

Глава России назвал атомную электростанцию важнейшим проектом Москвы и Анкары. Помимо укрепления экономических связей стран, станция также будет способствовать развитию соседских, отметил Владимир Путин.

Российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС. К мероприятию присоединился также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее представители стран провели переговоры по телефону.
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