Глава РФ Владимир Путин назвал АЭС «Аккую» важнейшим проектом России и Турции по развитию экономических связей

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул роль АЭС «Аккую» по развитию экономических связей России и Турции. Заявление российский лидер сделал 27 апреля на торжественной церемонии.
Глава России назвал атомную электростанцию важнейшим проектом Москвы и Анкары. Помимо укрепления экономических связей стран, станция также будет способствовать развитию соседских, отметил Владимир Путин.
Российский лидер по видеосвязи принял участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС. К мероприятию присоединился также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее представители стран провели переговоры по телефону.