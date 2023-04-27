Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что российская диаспора на Западе стала мишенью для преследования

Галузин сказал, что значение правозащитной деятельности Фонда особенно актуально сейчас — в условиях раскрученной Западом во многих странах на фоне спецоперации русофобской кампании. Положение россиян в других странах сильно ухудшилось, из-за чего представитель дипведомства открыто называет диаспору «мишенью для все более изощренных мер преследования».