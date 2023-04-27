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Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что российская диаспора на Западе стала мишенью для преследования

Политика
Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что российская диаспора на Западе стала мишенью для преследования

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в ходе выступления на заседании управляющего совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, выразил обеспокоенность положением российской диаспоры на Западе.

Галузин сказал, что значение правозащитной деятельности Фонда особенно актуально сейчас — в условиях раскрученной Западом во многих странах на фоне спецоперации русофобской кампании. Положение россиян в других странах сильно ухудшилось, из-за чего представитель дипведомства открыто называет диаспору «мишенью для все более изощренных мер преследования».

Ранее Россия рекомендовала своим гражданам отказаться от поездок в Канаду из-за усилившихся там русофобских настроений. Посольство РФ в Канаде обвинило Оттаву в частых случаях разжигания межнациональной розни между гражданами России и местными гражданами.
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