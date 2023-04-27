Реджеп Эрдоган становится неприемлемой фигурой для коллективного запада

Вряд ли они ограничатся только замораживанием подавляющего большинства нынешних совместных российско-турецких проектов, аппетиты США и их союзников в этом отношении гораздо серьёзнее. Они уже включают в себя не только требование полной блокировки российских экспортных газопроводов в Европу, идущих не через территорию Украины, то есть «Голубого потока» и «Турецкого потока» суммарной мощностью почти 50 млрд кубометров в год. И не только полное присоединение Турции «после Эрдогана» к антироссийским санкциям, в том числе — по «импортозамещающей» торговле. Турцию будут толкать — в том числе путем различных провокаций — на открытый конфликт с Россией, как это было в 2015-2016 годах. со сбитым турецкими ВВС на севере Сирии российским Су-24 и убитым послом РФ в Турции Андреем Карловым. Понятно, что такой конфликт будет означать открытие «второго фронта» против России не только на Кавказе и в Центральной Азии, но и внутри нашей страны, где активизируются протурецкие экстремистские организации, в том числе среди мигрантов.