Президент Владимир Путин заявил о намерении РФ полностью обеспечить Турцию природным газом

Россия сделает все, чтобы потребности Турции в природном газе были удовлетворены. Такое заявление сделал глава РФ Владимир Путин.
Российский лидер на церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую» заявил, что мировые цены на природный газ будут продолжать расти. Однако РФ приложит все необходимые усилия, чтобы удовлетворить потребности Турции в данном энергоносителе.
Прямо сейчас президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган принимают участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую». С момента завоза топлива электростанция официально получит ядерный статус.