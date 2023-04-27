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Неизвестный беспилотник внушительных размеров заметили в небе над Московской областью

Происшествия
Неизвестный беспилотник внушительных размеров заметили в небе над Московской областью

Очевидцы заметили беспилотник в небе над Московской областью. Увидевшие на юге Подмосковья дрон местные жители отметили внушительные размеры БПЛА, сообщает источник ФАН.

По его данным, кадры были сняты в Серпухове. Свидетели инцидента сообщили обо всем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают, откуда летел беспилотник и куда он может направляться. Другие подробности ЧП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили беспилотник рядом с Курской АЭС. Куда именно направлялся дрон, пока не установлено.
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