Неизвестный беспилотник внушительных размеров заметили в небе над Московской областью

По его данным, кадры были сняты в Серпухове. Свидетели инцидента сообщили обо всем в полицию. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают, откуда летел беспилотник и куда он может направляться. Другие подробности ЧП устанавливаются.