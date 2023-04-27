Президент Бразилии Лула да Силва объяснил отказ передавать снаряды для Украины нежеланием вступать в конфликт

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, почему отказал канцлеру Германии Олафу Шольцу передавать вооружение для Украины, сообщает El Pais.
Зимой Лула да Силва отказал правительству Германии в просьбе отправить снаряды для танков Leopard. Президент Бразилии объяснил, что не намерен поставлять вооружение, которое будет использовано в конфликте на Украине.
Тогда во время разговора с канцлером Германии, Лула да Силва сказал Шольцу, что не собирается продавать снаряды для танков. Лула был уверен, что если Россия узнает про эту сделку, то стране придется вступить в конфликт.
Ранее президент Бразилии сообщил, что не посетит ни Россию, ни Украину до создания условий для деэскалации конфликта между странами. По мнению Лула да Силвы, решение конфликта надо искать за столом переговоров, а не на поле боя.