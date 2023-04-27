Политолог Светов: Не стоит осуждать российских теннисистов за их выбор

Как отметила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса Салли Болтон, спортсмены из России могут подать заявки на участие в Уимблдоне, если будут согласны с условиями: выступать в качестве нейтральных участников, а также не делать никаких заявлений по поводу спецоперации РФ на Украине. Имена тех спортсменов, кто уже подписал декларации, не уточняются.