Политолог Светов: Не стоит осуждать российских теннисистов за их выбор

Как стало известно накануне, несколько российских теннисистов подписали декларации для участия в Уимблдонском турнире, дающие им право выступать в качестве нейтральных игроков. Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог и публицист Юрий Светов, наши теннисисты имеют право выбора, поскольку не получают денег от государства.
Как отметила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса Салли Болтон, спортсмены из России могут подать заявки на участие в Уимблдоне, если будут согласны с условиями: выступать в качестве нейтральных участников, а также не делать никаких заявлений по поводу спецоперации РФ на Украине. Имена тех спортсменов, кто уже подписал декларации, не уточняются.
«Мы выслушали отзывы спортсменов за прошлый год, и они сказали, что хотели бы иметь возможность подписать декларацию. Они полностью понимают, на что они подписываются», — добавила она. Ранее, 31 марта, стало известно, что организаторы Уимблдонского турнира допустят российских теннисистов до участия в соревнованиях «при соблюдении ряда условий». По решению Международного олимпийского комитета (МОК), спортсмены смогут выступить только в нейтральном статусе и «при отсутствии взглядов, поддерживающих проведение военной спецоперации РФ».
Кроме того, организаторы международных соревнований отметили, что спортсмены из России не должны финансироваться властями своей страны, включая спонсорство от компаний, которые также зависят от государства. Как сообщил по этому поводу ФАН российский политолог и публицист Юрий Светов, в этом случае теннисисты вольны сами определять свою судьбу.
«Я думаю, в этом случае все зависит от решения самого спортсмена. А с теннисистами — вообще особая ситуация, поскольку они не получают стипендии от российского Министерства спорта, то есть, по сути, находятся на самофинансировании. Поэтому я бы лично не спешил осуждать спортсменов, которые подписали соглашения с организаторами турнира, — отметил Светов. — Если человек живет на деньги, которые ему платит государство за его спортивную деятельность, то это одна ситуация. А если он — частное лицо, которое зарабатывает на жизнь исключительно своей игрой, то это его выбор, подписывать или не подписывать соглашение».
По мнению Светова, в этой ситуации российская общественность не должна давить на людей, которые, так или иначе, приносят России спортивную славу.
«Для меня ключевой момент состоит в том, получают ли спортсмены довольствие от государства. В конце концов, теннисисты тренируются и ездят по турнирам почти исключительно за свой счет, наша страна, по сути, не вкладывает в них ни копейки. Зато отчеты об их спортивных успехах потом звучат во всех СМИ. Если перед людьми стоит выбор — подписать бумагу и продолжать выступления, или не подписать и потом сидеть «на бобах», то делать его они должны сами. Особенно стоит учесть ту тяжелую ситуацию, в которой сейчас в принципе оказалось большинство спортсменов из России, из-за чего многие из них и вовсе вынуждены менять свое спортивное гражданство», — указал аналитик.
Напомним, накануне глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил — условия, выдвинутые спортсменам из России и Белоруссии, поддержали 206 Национальных олимпийских комитетов. Ранее исполком МОКа рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, и в качестве нейтральных участников. МОК также рекомендовал не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.