Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отменил созданный два месяца назад закон о защите редких дельфинов

Решение об отмене указа о создании охранных зон в реке Меконг, в которых нельзя вылавливать иравадийских дельфинов, было принято после продолжения незаконной рыболовной деятельности. Об этом сообщают Argumenti.ru.
По данным издания, с первой переписи дельфинов в 1997 году количество редких млекопитающих уменьшилось с 200 до 89 особей. Причинами их смерти являются потеря среды обитания и деятельность браконьеров.
В феврале 2023 года премьер-министр Камбоджи Хун Сен подписал распоряжение, согласно которому на 120-километровом участке реки Меконг запрещается любая рыболовная деятельность. Однако после выхода указа морские млекопитающие продолжали умирать: за прошедшее время погибли взрослая особь и четырехдневный детеныш. В связи с этим камбоджийский лидер в четверг, 27 апреля, отменил действие документа, аргументируя это тем, что «дельфины продолжают умирать, и пострадали тысячи рыбацких семей».