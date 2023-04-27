Премьер-министр Камбоджи Хун Сен отменил созданный два месяца назад закон о защите редких дельфинов

В феврале 2023 года премьер-министр Камбоджи Хун Сен подписал распоряжение, согласно которому на 120-километровом участке реки Меконг запрещается любая рыболовная деятельность. Однако после выхода указа морские млекопитающие продолжали умирать: за прошедшее время погибли взрослая особь и четырехдневный детеныш. В связи с этим камбоджийский лидер в четверг, 27 апреля, отменил действие документа, аргументируя это тем, что «дельфины продолжают умирать, и пострадали тысячи рыбацких семей».