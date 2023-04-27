Молодая россиянка переиграла 14-ю ракетку мира на турнире серии WTA 1000 в Мадриде

Андреева занимает 194-е место в рейтинге профессиональных теннисисток WTA. В среду, 26 апреля, россиянка одержала первую в карьере победу на турнире WTA, став третьей самой молодой теннисисткой с 2009 года, которая победила в матче турнира категории WTA 1000. При этом она стала седьмой спортсменкой в возрасте до 16 лет, которая обыграла соперницу, входящую в топ-20 рейтинга WTA в XXI веке.