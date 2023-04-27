Молодая россиянка переиграла 14-ю ракетку мира на турнире серии WTA 1000 в Мадриде

Молодая российская теннисистка 15-летняя Мирра Андреева переиграла маститую спортсменку из Бразилии Беатрис Хаддад Майю в матче второго круга на профессиональном турнире серии WTA 1000 в Мадриде. Призовой фонд этого соревнования на грунтовых кортах превышает 6,6 млн долларов.
Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 — в пользу юной россиянки, попавшей в основную сетку турнира по спецприглашению Wild Card. При этом Хаддад Майя – это 14-я ракетка мира. Противостояние на корте продолжалось два часа и 11 минут.
Андреева занимает 194-е место в рейтинге профессиональных теннисисток WTA. В среду, 26 апреля, россиянка одержала первую в карьере победу на турнире WTA, став третьей самой молодой теннисисткой с 2009 года, которая победила в матче турнира категории WTA 1000. При этом она стала седьмой спортсменкой в возрасте до 16 лет, которая обыграла соперницу, входящую в топ-20 рейтинга WTA в XXI веке.
Ранее журналисты сообщили, что Новак Джокович — первая ракетка мира — из-за легкого недомогания отказался от участия в теннисном турнире серии ATP «Мастерс» в Мадриде.