Посол РФ в Эфиопии оценил перспективы научного сотрудничества с Россией

Москва, 27 апреля. Посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин заявил о стремительно развивающихся отношениях России и африканской республики в области науки и образования.
Дипломат рассказал журналистам о том, что в настоящее время страны сотрудничают в сфере освоения космоса, мирного использования ядерной энергии и выводят партнерство на качественно новый уровень. Кроме того, чиновник поделился планами по созданию Российско-эфиопского института биологических исследований.
Помимо этого, посол напомнил о завершающемся строительстве космической обсерватории Entoto на территории Эфиопии и существующем соглашении мирного использования атомной энергии. Также Терехин отметил сотрудничество вузов двух стран в рамках обмена студентов и преподавателей для совместной работы над научными проектами.
Ранее глава Министерства инноваций и технологий африканского государства провел встречу с делегатами из России. Чиновники обсудили программу партнерства в области сетей передачи данных, IT и компьютерной безопасности.