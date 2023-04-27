Посол РФ в Эфиопии оценил перспективы научного сотрудничества с Россией

Дипломат рассказал журналистам о том, что в настоящее время страны сотрудничают в сфере освоения космоса, мирного использования ядерной энергии и выводят партнерство на качественно новый уровень. Кроме того, чиновник поделился планами по созданию Российско-эфиопского института биологических исследований.