Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к главе МЧС за помощью из-за пожаров

Шумков отметил, что ситуация в населенных пунктов Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково очень сложная. Губернатор подчеркнул, что пожары вспыхнули сразу с нескольких сторон Кургана. На борьбу с огнем спасатели перебрасывают ресурсы.