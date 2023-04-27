Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к главе МЧС за помощью из-за пожаров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков запросил срочную поддержку у министра МЧС Александра Куренкова из-за пожаров. О ситуации в Кургане глава региона сообщил в личном Telegram-канале.
Шумков отметил, что ситуация в населенных пунктов Кетовского округа и в микрорайонах Утяк и Зайково очень сложная. Губернатор подчеркнул, что пожары вспыхнули сразу с нескольких сторон Кургана. На борьбу с огнем спасатели перебрасывают ресурсы.
«Два часа назад переговорили с министром МЧС, запросили срочную поддержку. Органы власти совместно с сотрудниками полиции ведут эвакуацию», — написал Шумков.
Глава Курганской области призвал граждан эвакуироваться самостоятельно и помогать другим. Для помощи жителям населенных пунктов, охваченных огнем, развернут пункты временного размещения.
Ранее МЧС опубликовало видеоматериал с места возгорания в деревне Логоушка. Огонь распространился 20 жилых домов и 20 нежилых построек.