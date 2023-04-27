Управляющего пилорамой в Сосьве и специалиста по безопасности задержали после смертельного пожара

Управляющего пилорамой и специалиста по пожарной безопасности задержали на Урале после смертельного пожара в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете России.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили еще одно уголовное дело — о причинении смерти по неосторожности. Напомним, что в результате пожара в Сосьве погибли два человека.
Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где пламя охватило почти 150 домов. Общая площадь возгорания составила 9000 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли от огня порядка 1200 жилых строений.