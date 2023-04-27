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Управляющего пилорамой в Сосьве и специалиста по безопасности задержали после смертельного пожара

Происшествия
Управляющего пилорамой в Сосьве и специалиста по безопасности задержали после смертельного пожара

Управляющего пилорамой и специалиста по пожарной безопасности задержали на Урале после смертельного пожара в Сосьве Свердловской области. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете России.

По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили еще одно уголовное дело — о причинении смерти по неосторожности. Напомним, что в результате пожара в Сосьве погибли два человека.

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар в поселке Сосьва Свердловской области, где пламя охватило почти 150 домов. Общая площадь возгорания составила 9000 квадратных метров. Сотрудники МЧС спасли от огня порядка 1200 жилых строений.
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