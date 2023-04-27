Применяют террористическую тактику: военный аналитик Насонов о действиях ВСУ

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ планируют провести серию отвлекающих маневров перед началом своего контрнаступления в Запорожской области.
«ВСУ готовит серию отвлекающих маневров перед началом контрнаступления основных сил в Запорожской области», — сказал он.
В интервью ФАН тактику украинских боевиков оценил военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
«Действительно, в полном соответствии с оперативным искусством и тактикой с целью достичь максимального успеха в наступательном бою необходимо скрыть направление главного удара, а для этого предварительно отвлечь противника (в данном случае российскую группировку), нанести несколько разнонаправленных ударов с целью отвлечения внимания от направления главного удара, — рассуждает он. — Однако данные действия возможно осуществить лишь при достаточном количестве личного состава, вооружения и техники рокадных путей, которые смогут сосредоточить необходимую группировку для нанесения главного удара».
По оценке эксперта, здесь, самое главное, второй эшелон для развития оперативного успеха в нужном направлении.
Как полагает Насонов, различных запасов для этого у украинской стороны нет, даже несмотря на наличие у нее тяжелых образцов техники стран НАТО.
Поэтому отвлекающие маневры могут быть малоэффективными, не сильно подготовленными и профессиональными.
«Роль натовских специалистов, НАТО как блока в подготовке всего этого наступления не афишируется, — констатирует военный аналитик. — Они пытаются показать, что это действует некая самостоятельная структура под названием “Украина”, которой уже в нет в природе, хотя на самом деле все под контролем Альянса».
В настоящее время украинские бандформирования не имеют возможности осуществлять какие-либо действия на открытой местности и применяют тактику отдельных террористических атак на территории, которые находятся как в прифронтовой зоне, так и в глубоком российском тылу, резюмирует Роман Насонов.
Как стало известно ранее, Украина потребовала от НАТО одобрения своего членства в альянсе к июлю.