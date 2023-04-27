Применяют террористическую тактику: военный аналитик Насонов о действиях ВСУ

В настоящее время украинские бандформирования не имеют возможности осуществлять какие-либо действия на открытой местности и применяют тактику отдельных террористических атак на территории, которые находятся как в прифронтовой зоне, так и в глубоком российском тылу, резюмирует Роман Насонов.