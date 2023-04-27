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МЧС публикует видео из охваченной огнем Логоушки в Курганской области

Происшествия
МЧС публикует видео из охваченной огнем Логоушки в Курганской области

Известно, что количество горящих домов в поселке Логоушка в Курганской области составляет 76. В экстренных службах дали соответствующую информацию.

Возгорание началось в четверг, 27 апреля. Экстренные службы начали эвакуации жителей населенного пункта.

Ранее сообщалось, что площадь распространения огня достигла шести тысяч квадратных метров. Ликвидация возгорания осложняется сухой жаркой погодой с сильными порывами ветра. Отмечается, что для тушения пожара приведен в готовность вертолет МЧС Ми-8.
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