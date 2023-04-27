МЧС публикует видео из охваченной огнем Логоушки в Курганской области

Известно, что количество горящих домов в поселке Логоушка в Курганской области составляет 76. В экстренных службах дали соответствующую информацию.
Возгорание началось в четверг, 27 апреля. Экстренные службы начали эвакуации жителей населенного пункта.
Ранее сообщалось, что площадь распространения огня достигла шести тысяч квадратных метров. Ликвидация возгорания осложняется сухой жаркой погодой с сильными порывами ветра. Отмечается, что для тушения пожара приведен в готовность вертолет МЧС Ми-8.