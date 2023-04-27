Суд арестовал подозреваемого в убийстве медбрата ножом в Свердловской области

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых говорит, что в день инцидента муж больной женщины находился в нетрезвом состоянии. Допускается, что он принял молодого медбрата за любовника супруги и убил его из-за ревности. Но это лишь версия, говорит Горелых, — что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе расследования.