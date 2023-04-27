Суд арестовал подозреваемого в убийстве медбрата ножом в Свердловской области

Березовский городской суд Свердловской области арестовал на два месяца местного, который может быть причастен к убийству медбрата. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По информации следствия, вечером, 25 апреля, бригада скорой помощи прибыла по вызову женщины в один из домов по улице Гагарина в городе Березовский. Оказавшиеся на месте врачи нарвались на мужа пациентки, который ударил ножом в грудь 28-летнего медицинского работника фельдшерской бригады. От полученного ранения медбрат скончался в больнице.
После случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 25 июня. Отмечается, что фигурант дела ранее был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кражи.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых говорит, что в день инцидента муж больной женщины находился в нетрезвом состоянии. Допускается, что он принял молодого медбрата за любовника супруги и убил его из-за ревности. Но это лишь версия, говорит Горелых, — что послужило причиной агрессии в реальности, будет установлено в ходе расследования.
Ранее врач травмпункта стал жертвой нападения пациента в Подмосковье. Об этом сообщило региональное МВД на своем официальном сайте.