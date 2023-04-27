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Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Политика
Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к главе России Владимиру Путину с предложением обсудить новые инициативы по зерновой сделке. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.

Состоялся телефонный разговор между лидерами двумя стран. Путин и Эрдоган обсудили вопрос Сирии, украинский конфликт, а также зерновую сделку. Президент Турции заявил российскому коллеге о возможности создания новых инициатив по деловой сделке, и предложил создать рабочую группу.

Накануне сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Звонок был запланирован перед церемонией завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».
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