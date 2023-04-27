Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил Владимиру Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к главе России Владимиру Путину с предложением обсудить новые инициативы по зерновой сделке. Об этом сообщает канцелярия президента Турции.
Состоялся телефонный разговор между лидерами двумя стран. Путин и Эрдоган обсудили вопрос Сирии, украинский конфликт, а также зерновую сделку. Президент Турции заявил российскому коллеге о возможности создания новых инициатив по деловой сделке, и предложил создать рабочую группу.
Накануне сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Звонок был запланирован перед церемонией завоза ядерного топлива на атомную электростанцию «Аккую».