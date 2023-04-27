Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» можно считать безопаснейшей в мире

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил оснащение АЭС «Аккую». Он заявил, что станцию можно считает самой безопасной в мире.
Гросси отметил, что элементы станции свидетельствуют о высоком уровне безопасности «Аккую». Гендиректор МАГАТЭ добавил, что все процессы осуществлялись по международному стандарту и методикам агентства по атомной энергии, передает Telegram-канал «Известия».
Торжественная церемония доставки топлива на атомную электростанцию состоится 27 апреля. Участие по видеосвязи примут глава РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Мероприятия перенесли на несколько часов, так как представители стран решили предварительно совершить телефонный звонок.