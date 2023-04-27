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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» можно считать безопаснейшей в мире

Общество
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что АЭС «Аккую» можно считать безопаснейшей в мире

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил оснащение АЭС «Аккую». Он заявил, что станцию можно считает самой безопасной в мире.

Гросси отметил, что элементы станции свидетельствуют о высоком уровне безопасности «Аккую». Гендиректор МАГАТЭ добавил, что все процессы осуществлялись по международному стандарту и методикам агентства по атомной энергии, передает Telegram-канал «Известия».

Торжественная церемония доставки топлива на атомную электростанцию состоится 27 апреля. Участие по видеосвязи примут глава РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Мероприятия перенесли на несколько часов, так как представители стран решили предварительно совершить телефонный звонок.
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