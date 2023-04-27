Жительницу Волгоградской области обвинили в несчастном случае с полицейским

По словам Буяновой, 31-летний полицейский, приехавший на базу отдыха, получил серьезную травму во время купания в пруду, ударившись о бетонную плиту на дне водоема. Расследование уголовного дела, возбужденного в связи с этим несчастным случаем, показало, что на территории зоны отдыха не было табличек и баннеров, предупреждающих об опасности купания в пруду, сообщает «АиФ-Волгоград».