Водные объекты Волго-Ахтубинской поймы в 2023 году заполнили на 75-95%

По словам Бочарова, далее нужно добиться полного заполнения поймы в 10-дневный период сбросов. Для этого власти планируют построить обводный канал и комплекс гидросооружений на Ахтубе. Кроме того, в планах начать работы по оздоровлению Волги и Дона, рек Донского, Волжско-Камского бассейна. А также обеспечение очистки стоков и канализационных вод, добавил чиновник.