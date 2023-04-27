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Водные объекты Волго-Ахтубинской поймы в 2023 году заполнили на 75-95%

Общество
Водные объекты Волго-Ахтубинской поймы в 2023 году заполнили на 75-95%

Вода заполнила даже самые отдаленные водоемы Волго-Ахтубинской поймы, несмотря на малоснежную зиму, благодаря работам по расчистке ериков и созданию современных водопропусков. Об этом заявил волгоградский губернатор Андрей Бочаров.

Как пишет сетевое издание «РИАЦ», глава региона посетил природный парк с рабочей поездкой, оценил наполняемость Волго-Ахтубинской поймы и поручил выполнить дополнительные задачи в сфере экологии.

Комплексная работа по дополнительному наполнению водой Волго-Ахтубинской поймы стартовала в 2014 году, за девять лет удалось расчистить 62,7 км водных объектов и восстановить 48 водных объектов.

По словам Бочарова, далее нужно добиться полного заполнения поймы в 10-дневный период сбросов. Для этого власти планируют построить обводный канал и комплекс гидросооружений на Ахтубе. Кроме того, в планах начать работы по оздоровлению Волги и Дона, рек Донского, Волжско-Камского бассейна. А также обеспечение очистки стоков и канализационных вод, добавил чиновник.
Волго-Ахтубинская пойма заполняемость водных объектов волгоградский губернатор
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