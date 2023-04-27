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Российские средства ПВО сбили беспилотник рядом с Курской АЭС

Происшествия
Российские средства ПВО сбили беспилотник рядом с Курской АЭС

Беспилотный летательный аппарат был сбит российскими средствами ПВО неподалеку от Курской АЭС. Точная цель дрона пока не установлена, сообщает источник ФАН.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что неизвестный БПЛА якобы атаковал Курскую АЭС. Официального подтверждения этой информации нет. Дрон был сбит, а куда именно он бы прилетел — неизвестно, подчеркнул источник ФАН.

Ранее сообщалось, что напоминающий квадрокоптер предмет нашли в районе аэропорта Шереметьево. Его заметил над столичной воздушной гаванью пилот самолета авиакомпании «Победа».
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