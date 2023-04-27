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Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл 13-ю партию матча за шахматную корону вничью

Спорт
Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл 13-ю партию матча за шахматную корону вничью

Гроссмейстер Ян Непомнящий, который на чемпионате мира по шахматам представляет Россию, сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в 13-й партии матча. Турнир проходит в столице Казахстана, Астане.

Россиянин не использовал преимущество первого хода, играя белыми. Партия закончилась на 40-м ходу. Счет в чемпионском противостоянии стал 6,5-6,5. Следующая 14-я партия состоится в субботу, 29 апреля. На этот раз россиянин сыграет черными.

Непомнящий стал кандидатом на обладание мировой шахматной короны после победы в соревнованиях претендентов 2022 года. При этом действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался играть. После чего соперником российского шахматиста стал занявший в турнире претендентов второе место китаец Лижэнь.

Ранее СМИ сообщили, что Непомнящий проиграл 12-й партию чемпионской серии.
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