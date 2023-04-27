Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл 13-ю партию матча за шахматную корону вничью

Непомнящий стал кандидатом на обладание мировой шахматной короны после победы в соревнованиях претендентов 2022 года. При этом действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался играть. После чего соперником российского шахматиста стал занявший в турнире претендентов второе место китаец Лижэнь.