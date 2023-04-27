Власти Финляндии сообщили о заключении соглашения с США о сотрудничестве в области ядерной энергетики

США и Финляндия заключили соглашение с США об активизации сотрудничества в области ядерной энергетики. Об этом сообщает министерство экономики и занятости европейской страны.
Ведомство представляло сторону Хельсинки, а от Вашингтона документ подписали представители Министерства энергетики США. Подписанное соглашение носит название «Меморандум о взаимопонимании по вопросам ядерной энергетики и обращения с ядерными отходами».
Предполагается, что администрации, компании и исследовательские институты обеих стран будут осуществлять совместную работу в области мирного использования ядерной энергии. В финском министерстве также отметили, что сотрудничество с Вашингтоном пройдет в сферах исследования, разработки и поставок топлива.