Власти Финляндии сообщили о заключении соглашения с США о сотрудничестве в области ядерной энергетики

Предполагается, что администрации, компании и исследовательские институты обеих стран будут осуществлять совместную работу в области мирного использования ядерной энергии. В финском министерстве также отметили, что сотрудничество с Вашингтоном пройдет в сферах исследования, разработки и поставок топлива.