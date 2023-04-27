В Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу после нескольких затяжек вейпом

Петербургский школьник после учебных занятий пожаловался родителям на плохое самочувствие. Выяснилось, что он воспользовался курительным устройством. Об этом сообщает телеканал «78».
По данным телеканала, родители мальчика сразу после жалоб отвезли его в медицинское учреждение. Специалисты поставили диагноз — «токсическое действие никотина». В настоящий момент подросток находится в больнице — он пробудет там ближайшие сутки. Известно, что пострадавшему дал попробовать вейп его одноклассник.
Ранее доктор медицинских наук Александр Карабиненко перечислил серьезные последствия употребления электронных устройств, содержащих никотин, передает INFOX.