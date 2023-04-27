В Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу после нескольких затяжек вейпом

По данным телеканала, родители мальчика сразу после жалоб отвезли его в медицинское учреждение. Специалисты поставили диагноз — «токсическое действие никотина». В настоящий момент подросток находится в больнице — он пробудет там ближайшие сутки. Известно, что пострадавшему дал попробовать вейп его одноклассник.