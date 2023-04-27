Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Минэнерго Турции назвало проект строительства АЭС «Аккую» одним из примеров взаимопонимания с Россией

Общество
Минэнерго Турции назвало проект строительства АЭС «Аккую» одним из примеров взаимопонимания с Россией

Глава Министерства энергетики и природных ресурсов республики Фатих Донмез оценил значимость проекта строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции.

По словам министра, строительство АЭС «Аккую» стало одним из лучших примеров давнего взаимопонимания между Турцией и России. Донмез особенно подчеркнул высокую степень сотрудничества руководств двух стран во время этого проекта.

Сегодня, 27 апреля должна состояться торжественная церемония по доставке ядерного топлива к АЭС «Аккую». Ранее уточнялось, что прямое подключение к мероприятию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перенесли на несколько часов.
россия турция аэс аккую АЭС «Аккую» аккую
Военкоры ФАН