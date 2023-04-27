Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров собирается уехать из России

Полина Диброва в социальных сетях пожаловалась подписчикам о трудной жизненной ситуации. Она сообщила поклонникам о том, что семья решила покинуть Россию. Супруги с детьми собираются уехать в Африку уже в начале мая. Модель надеется, что после отъезда из страны их беды закончатся.