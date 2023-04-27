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Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров собирается уехать из России

Шоу-бизнес
Бывший ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров собирается уехать из России

Жена бывшего телеведущего Дмитрия Диброва, модель Полина Диброва рассказала в социальных сетях о планах семьи переехать в Африку.

Увольнение Дмитрия Диброва с Первого канала тяжело воспринимается в семье. Помимо новостей об уходе телеведущего с федерального канала, семью Дибровых продолжительное время преследуют неудачи.

Полина Диброва в социальных сетях пожаловалась подписчикам о трудной жизненной ситуации. Она сообщила поклонникам о том, что семья решила покинуть Россию. Супруги с детьми собираются уехать в Африку уже в начале мая. Модель надеется, что после отъезда из страны их беды закончатся.

Ранее супруга Дмитрия Диброва рассказала подписчикам, с какими проблемами столкнулась в последнее время. Мужа уволили, сын заболел, а балкон дома обрушился. Она предположила, что причина неудач кроется в том, что семья живет в доме 13 лет.
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