Дудаков: Несмотря на угрозу дефолта, полностью отказываться от поддержки Киева Америка не станет

Напомним, 25 апреля глава американского Минфина Джанет Йеллен призвала Конгресс согласовать увеличение лимита долга «без каких-либо условий», иначе страну ждет дефолт, а также «экономическая и финансовая катастрофа». По ее словам, дефолт приведет к сокращению рабочих мест, повышению выплат американцев и компаний страны по кредитам и другим последствиям. Йеллен указала, что уже в июне 2023-го может наступить момент, когда у правительства не хватит денег, чтобы выполнить все свои обязательства. В связи с этим она призвала Конгресс «не ждать последней минуты» в решении вопроса с госдолгом.