Дудаков: Несмотря на угрозу дефолта, полностью отказываться от поддержки Киева Америка не станет

Накануне Палата представителей конгресса США приняла законопроект о повышении лимита госдолга, которое повлечет за собой сокращение госрасходов. Как сообщил по этому поводу ФАН политолог-американист Малек Дудаков, радоваться тому, что теперь Вашингтон снизит объем помощи Украине, еще преждевременно.
По данным американских СМИ, принятие документа прошло «с огромным трудом». За законопроект проголосовали 217 конгрессменов, 215 были против. Напомним, на данный момент госдолг США составляет 31,4 триллиона долларов — это предельный уровень, который был достигнут еще в январе 2023-го. План повышения порога госдолга ранее опубликовал спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти. Согласно ему, лимит долга США повысят еще на 1,5 триллиона долларов, но при этом потребуется общее сокращение расходов Америки на 4,5 триллиона.
Эксперты указали — пока совершенно не ясно, примет ли этот законопроект Сенат, верхняя палата Конгресса, как положено по законам США. Республиканец из палаты представителей Стив Скалисе уже призвал членов верхней палаты «не сидеть сложа руки». А демократ из сената Чак Шумер назвал законопроект «мертвым» и предупредил, что он только «опасно приближает» США к дефолту по госдолгу, а также создает риски сокращения финансирования социальных программ в Америке. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер исключила, что президент Джо Байден подпишет этот закон.
Как сообщил ФАН политолог-американист Малек Дудаков, решение о том, сокращать ли расходы на содержание и военную помощь Украине, в Америке будут принимать по итогам будущего контрнаступления ВСУ.
«Этот законопроект не стоит воспринимать, как истину в последней инстанции. Пока речь идет просто о приоритетах республиканцев, которые предложили свой проект бюджета. В Белом доме уже заявили, что наложат на него вето, потому что ни на какое сокращение госрасходов в администрации Байдена идти не хотят. Кроме того, Сенат США, скорее всего, представит свой вариант законопроекта о бюджете страны, и бюджету США предстоит еще целый ряд непростых согласований», — отметил Дудаков.
Тем не менее продолжил он, сам факт, что этот документ принят, говорит о том, что определенный процесс в США все-таки пошел.
«Думаю, что в течение мая обеим главным партиям Америки удастся договориться и избежать ситуации технического дефолта США. Пока же, по правде говоря, компромисса не просматривается, и все еще возможно, — сообщил он. — Что касается сокращения расходов на поддержку Украины, то в России на это, конечно, искренне надеются. Но как «ляжет карта» в этом плане, никто точно не знает. По этому поводу предстоит долгая жесткая борьба между американскими политиками. Понятно, что полностью отказываться от продолжения финансирования Украины Америка точно не станет, но, вполне возможно, в какой-то части его сократит».
Политолог указал — бюджетные расходы на нужды Киева согласовываются в Конгрессе отдельными траншами.
«Думаю, в первую очередь конгрессмены могут подрезать так называемую «международную помощь». Она, как правило, адресована беднейшим странам, и на нее выделяется не так уж много денег из бюджета США. А транши, адресованные Украине, принимаются отдельными биллями, которые будут согласовываться в Капитолии в августе-сентябре 2023-го, когда нынешние бюджеты закончатся. То есть, в рамках федерального бюджета Америки помощь Киеву не играет такой уж большой роли. Гораздо важнее то, как пройдет весенне-летнее контрнаступление Украины. Если оно захлебнется и провалится, как мы все надеемся, то тогда финансирование Киева будет однозначно урезано. Но говорить об этом имеет смысл не ранее конца лета», — заключил Малек Дудаков.
Напомним, 25 апреля глава американского Минфина Джанет Йеллен призвала Конгресс согласовать увеличение лимита долга «без каких-либо условий», иначе страну ждет дефолт, а также «экономическая и финансовая катастрофа». По ее словам, дефолт приведет к сокращению рабочих мест, повышению выплат американцев и компаний страны по кредитам и другим последствиям. Йеллен указала, что уже в июне 2023-го может наступить момент, когда у правительства не хватит денег, чтобы выполнить все свои обязательства. В связи с этим она призвала Конгресс «не ждать последней минуты» в решении вопроса с госдолгом.