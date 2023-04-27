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Депутаты ГД рассмотрят проект закона об отсрочке от военного призыва отцам детей-инвалидов до 18 лет

Политика
Депутаты ГД рассмотрят проект закона об отсрочке от военного призыва отцам детей-инвалидов до 18 лет

Законопроект об отсрочке от военного призыва отцам детей-инвалидов до 18 лет рассмотрят депутаты Государственной думы России. Об этом стало известно 27 апреля, в четверг.

В настоящий момент документ обнародован в думской электронной базе данных. На сегодняшний день закон предусматривает отсрочку, если у гражданина есть ребенок-инвалид в возрасте до 3 лет.

«Такое правило предусмотрено законодательством, чтобы отец мог обеспечивать семью, пока мать находится в декрете», — указывается в сообщении.

Прежде сообщалось, что в Государственной думе предложили инициативу, обязывающую владельцев электросамокатов ставить их на учет и получать госномера. Подробности передает INFOX.
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