Пятиклассник из Екатеринбурга прочтет лекции о причинах СВО

Школьник из Екатеринбурга присоединился к просветительскому проекту и прочтет учащимся цикл лекций о причинах специальной военной операции (СВО).
Ранее школьник подвергся оскорблениям со стороны взрослого жителя Екатеринбурга за то, что шел в шапке с буквой Z. Пятиклассник носит эту шапку в честь папы-росгвардейце, который сейчас сражается в зоне СВО. Теперь мальчик готовится объяснить остальным школьникам настоящие причины и задачи СВО, сообщает «Главный региональный».
В подготовке выступлений ему поможет глава управления молодежной политики. Оскорбившего его 57-летнего горожанина ждет штраф в размере 300 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.