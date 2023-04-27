Пятиклассник из Екатеринбурга прочтет лекции о причинах СВО

Ранее школьник подвергся оскорблениям со стороны взрослого жителя Екатеринбурга за то, что шел в шапке с буквой Z. Пятиклассник носит эту шапку в честь папы-росгвардейце, который сейчас сражается в зоне СВО. Теперь мальчик готовится объяснить остальным школьникам настоящие причины и задачи СВО, сообщает «Главный региональный».