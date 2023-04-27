Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пятиклассник из Екатеринбурга прочтет лекции о причинах СВО

Общество
Пятиклассник из Екатеринбурга прочтет лекции о причинах СВО

Школьник из Екатеринбурга присоединился к просветительскому проекту и прочтет учащимся цикл лекций о причинах специальной военной операции (СВО).

Ранее школьник подвергся оскорблениям со стороны взрослого жителя Екатеринбурга за то, что шел в шапке с буквой Z. Пятиклассник носит эту шапку в честь папы-росгвардейце, который сейчас сражается в зоне СВО. Теперь мальчик готовится объяснить остальным школьникам настоящие причины и задачи СВО, сообщает «Главный региональный».

В подготовке выступлений ему поможет глава управления молодежной политики. Оскорбившего его 57-летнего горожанина ждет штраф в размере 300 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.
екатеринбург школьник СВО
Военкоры ФАН