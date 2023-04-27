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Российские диетологи назвали свинину самым вредным для здоровья мясом

Общество
Российские диетологи назвали свинину самым вредным для здоровья мясом

Свиное мясо нарушает липидный профиль крови и повышает уровень холестерина. Об этом сообщили российские диетологи.

По словам экспертов, в свинине содержится много насыщенных жиров и калорий, способствующих быстрому набору лишнего веса. Кроме того, употребление свиного мяса противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку оно вызывает нарушения липидного профиля крови, сообщает 74.ru.

Самым безопасным мясом специалисты назвали крольчатину. Диетологи отметили, что этот продукт усваивается организмом человека почти на 90%. Также мясо кролика почти не провоцирует аллергических реакций и содержит много полезных веществ. Мясо кролика можно употреблять даже при строгих диетах.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала INFOX, почему нельзя мыть мясо и рыбу. По ее словам, обработка продуктов в раковине может вызвать заражение сальмонеллезом.
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