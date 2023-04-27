Российские диетологи назвали свинину самым вредным для здоровья мясом

Самым безопасным мясом специалисты назвали крольчатину. Диетологи отметили, что этот продукт усваивается организмом человека почти на 90%. Также мясо кролика почти не провоцирует аллергических реакций и содержит много полезных веществ. Мясо кролика можно употреблять даже при строгих диетах.