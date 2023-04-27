В Минфине РФ заявили о практически полном отказе России от международных расчетов в долларах

Российские компании почти полностью отказалась от международных расчетов в долларах. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, слова которого 27 апреля приводит РБК.
Моисеев заявил, что расчетов «рубль – доллар» практически не существует. По его словам, иногда могут происходить «отдельно взятые эпизоды», но это большая редкость.
Также замминистра финансов отметил, что расчеты «рубль – евро» сохраняются в наши дни, но тоже «потихоньку сходят на нет». Это объясняется различными факторами — «блокировкой счетов, комплаенсом, занимающим недели, нежеланием использовать данную валюту, так как она может не дойти до адресата, и так далее», отмечает Моисеев.
Из-за этого на Мосбирже растут торги мягкими, неконвертируемыми или ограниченно конвертируемыми валютами, отметил государственный деятель. Не такой активный рост относительно других валют «дружественных» стран наблюдается в паре «рубль – рупия». Подобное частично связано с валютными ограничениями в Индии.
Ранее экономический обозреватель Вячеслав Абрамов оценил вероятность краха доллара в ближайшие 10 лет. Соответствующим мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.