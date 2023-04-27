В Минфине РФ заявили о практически полном отказе России от международных расчетов в долларах

Также замминистра финансов отметил, что расчеты «рубль – евро» сохраняются в наши дни, но тоже «потихоньку сходят на нет». Это объясняется различными факторами — «блокировкой счетов, комплаенсом, занимающим недели, нежеланием использовать данную валюту, так как она может не дойти до адресата, и так далее», отмечает Моисеев.