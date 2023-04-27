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Блогер Елена Блиновская продолжает зарабатывать после задержания с помощью курсов «Муж на диване»

Происшествия
Блогер Елена Блиновская продолжает зарабатывать после задержания с помощью курсов «Муж на диване»

После задержания полицией блогер Елена Блиновская продолжает зарабатывать за счет продажи курсов. На один из них — «Муж на диване» — снизили цену.

Источник ФАН сообщил, что администраторы Telegram-канала автора марафонов продолжили вести переписку с клиентами, которые подписались на вебинар «Муж на диване». Его суть заключается в возвращении ушедших мужчин. При этом команда Блиновской в два раза снизила его стоимость. После задержания блогера поклонники продолжают приобретать ее инфопродукт.

В связи со статьями, по которым возбудили уголовное дело в отношении Блиновской, правоохранители могут добиться ее ареста. По словам адвоката Дмитрия Аграновского, задержанной может грозить лишение свободы сроком до десяти лет.
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