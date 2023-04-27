Сотрудники ФСБ задержали россиянина по уголовному делу о государственной измене

Сотрудники ФСБ задержали еще одного гражданина РФ по уголовному делу о государственной измене. Силовики подали в Лефортовский суд Москвы ходатайство об аресте фигуранта производства, следует из электронной базы суда на момент 27 апреля.
ФСБ попросила судебную инстанцию избрать мужчине меру пресечения в рамках первого пункта части второй статьи 29 и статьи 108 УПК РФ. Подозреваемому вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»).
Ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы отправил под стражу другого подозреваемого в госизмене россиянина. Согласно решению судебной инстанции, мужчину поместили в СИЗО.