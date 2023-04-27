Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Свыше 140 общественных пространств хотят благоустроить в Нижегородской области

Общество
Свыше 140 общественных пространств хотят благоустроить в Нижегородской области

Власти Нижегородской области намерены благоустроить в 2023 году по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» больше 140 общественных пространств. Об этом заявил региональный руководитель Глеб Никитин.

Как пишет ИА «Время Н», всего в рамках программы планируют выполнить 143 проекта благоустройства в 33 МО региона. Программа помогает преображать села, строить современные общественные пространства для населения, отметил нижегородский губернатор.

В результате открываются благоустроенные скверы и парки, детские пространства и спортплощадки, возникают обновленные дороги и улицы с новым освещением, улучшаются комфорт и безопасность граждан. На реализацию данной программы в текущем году будет выделено свыше 200 млн рублей, 90 млн из которых направят из федерального бюджета, добавил чиновник.
нижегородская область развитие сельских территорий планы по благоустройству
Военкоры ФАН