Свыше 140 общественных пространств хотят благоустроить в Нижегородской области

В результате открываются благоустроенные скверы и парки, детские пространства и спортплощадки, возникают обновленные дороги и улицы с новым освещением, улучшаются комфорт и безопасность граждан. На реализацию данной программы в текущем году будет выделено свыше 200 млн рублей, 90 млн из которых направят из федерального бюджета, добавил чиновник.