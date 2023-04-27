Площадь пожара в Курганской области увеличилась до 6 тыс. кв метров

Площадь распространения пожара в Курганской области выросло до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС по региону.
Ранее площадь пожара составляла 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящий момент пламенем охвачено 20 жилых домов, а также 20 хозяйственных построек.
Тушение возгорания осложнено сухой жаркой погодой с сильными порывами ветра. Для тушения пожара приведен в готовность вертолет МЧС Ми-8.
Ранее сообщалось, что из-за пожара в Курганской области спасатели эвакуируют жителей станицы Логовушки и пациентов психоневрологического интерната. Людей планируется доставить в пункты временного размещения в селе Сычево.