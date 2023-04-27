Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Площадь пожара в Курганской области увеличилась до 6 тыс. кв метров

Происшествия
Площадь пожара в Курганской области увеличилась до 6 тыс. кв метров

Площадь распространения пожара в Курганской области выросло до шести тысяч квадратных метров. Об этом сообщает МЧС по региону.

Ранее площадь пожара составляла 2,5 тысячи квадратных метров. В настоящий момент пламенем охвачено 20 жилых домов, а также 20 хозяйственных построек.

Тушение возгорания осложнено сухой жаркой погодой с сильными порывами ветра. Для тушения пожара приведен в готовность вертолет МЧС Ми-8.

Ранее сообщалось, что из-за пожара в Курганской области спасатели эвакуируют жителей станицы Логовушки и пациентов психоневрологического интерната. Людей планируется доставить в пункты временного размещения в селе Сычево.
курганская область пожар мчс мчс россии
Военкоры ФАН