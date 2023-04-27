США обвинили Иран в попытке захвата нефтяного танкера в Оманском заливе

Военно-морские силы США заявили, что флот Ирана захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых островов в Оманском заливе.
Командование американского 5-го флота заявило, что речь, предположительно, идет о судне под названием Advantage Sweet. Согласно информации сервиса MarineTraffic, танкер подал сигнал бедствия в четверг — в этот момент он находился к северу от столицы Омана Маската.
Утверждается, что судно вышло из Кувейта и направлялось в Хьюстон (штат Техас).
В США заявили, что «действия Ирана противоречат международному праву и подрывают региональную стабильность». Командование американского флота потребовало немедленного освобождения танкера.
Сообщения о подобных инцидентах в акватории Оманского залива — не редкость. Так, например, несколькими днями ранее иранский Корпус стражей Исламской революции задержал иностранное судно, перевозившее 1,45 млн тонн контрабандного топлива. Оно направлялось в одну из стран Персидского залива.
Тегеран ведет активную борьбу с контрабандой нефти у своих морских границ. При этом под подозрения в нелегальном вывозе ресурсов попадают и США. В частности, в ноябре 2021 года власти Ирана заявили о попытке захвата танкера Исламской республики экипажем боевого корабля ВМС США с целью перекачки топлива.