США обвинили Иран в попытке захвата нефтяного танкера в Оманском заливе

Тегеран ведет активную борьбу с контрабандой нефти у своих морских границ. При этом под подозрения в нелегальном вывозе ресурсов попадают и США. В частности, в ноябре 2021 года власти Ирана заявили о попытке захвата танкера Исламской республики экипажем боевого корабля ВМС США с целью перекачки топлива.