Правительство России сможет делать временные исключения из специальных экономических мер в отношении Украины

Постановление предусматривает внесение изменений в указ от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридический лиц Российской Федерации». Таким образом, в настоящий момент правительство имеет право по своему усмотрению не вводить санкционные меры против граждан и компаний Украины.