Правительство России сможет делать временные исключения из специальных экономических мер в отношении Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который предоставляет правительству страны право на выдачу разрешений, предусматривающих неприменение специальных мер против Украины. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление предусматривает внесение изменений в указ от 22 октября 2018 года «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридический лиц Российской Федерации». Таким образом, в настоящий момент правительство имеет право по своему усмотрению не вводить санкционные меры против граждан и компаний Украины.
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что имущество недружественных стран переходит под временное управление России в ответ на изъятие отечественных активов. Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.