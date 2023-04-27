Вооруженную ракетами «Калибр» подлодку «Можайск» спустили на воду в Петербурге

Дизель-электрическую подлодку «Можайск» проекта 636, серии «Варшавянка», в арсенал которой входят крылатые ракеты класса «Калибр», спустили на воду в Санкт-Петербурге, пишет «Интерфакс».
«Подводные лодки проекта 636, к которым относится "Можайск", являются грозным оружием», — заявил в ходе торжественной церемонии главком ВМФ РФ Николай Евменов.
По его словам, лодки серии «Варшавянка» сконструированы очень удачно. Адмирал уверен, что у субмарин этого проекта большое будущее.
В ближайшее время начнутся швартовые испытания подводного судна. После чего она уйдет в акваторию Балтийского моря, где после стандартной серии тестовых маневров завершится ее госприемка.
Далее «Можайск» передадут в состав одного из флотов России. Возможно, он останется на Балтике, но может отправиться в Тихоокеанский флот, который с недавних пор возглавил адмирал Виктор Лиина, передает интернет-издание «ФедералПресс».