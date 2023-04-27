Пользователей Сети возмутило высокомерие президента Украины Зеленского после переговоров с Си Цзиньпином

Пользователи социальной сети обрушились на президента Украины Владимира Зеленского с критикой после его телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином, сообщает РИА Новости.
Зеленский после переговоров заявил, что добиться мира за счет территориальных компромиссов с Россией не удастся. В ответ на эти слова пользователи Сети стали выражать негодование в отношении главы Украины в соцсетях.
По их мнению, такой подход не сулит скорое подписание мирного договора и завершение конфликта. Некоторые комментаторы уверены, что высокомерие Зеленского исчезнет, когда ВС РФ отразят контрнаступление Украины. Некоторые пользователи считают, что, пока страну активно финансируют, Киев не согласится на мирный план.
Ранее сообщалось, что лидер КНР в ходе телефонного разговора с Зеленским заявил, что политика Китая в отношении конфликта на Украине всегда будет только на стороне мира. Зеленский уверен, что Киев найдет мир другим путем.