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Прокуратура Петербурга показала воронку после взрыва в Павловске

Происшествия
Прокуратура Петербурга показала воронку после взрыва в Павловске

На месте взрыва в Павловске работают правоохранительные и надзорные органы. Прокуратура Санкт-Петербурга показала образовавшуюся воронку.

Судя по кадрам, взрыв произошел около заброшенного здания в Павловске. Прокуратура Пушкинского района взяла на контроль ход расследования уголовного дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Специалисты ведут действия для уточнения обстоятельств и причин инцидента.

Ранее ФАН сообщили, что в результате взрыва повредилась крыша конюшни клуба «Ковбой». При этом животные не пострадали. В Следственном комитете уточнили, что хлопок произошел на территории ТЭЦ.
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