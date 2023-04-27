Прокуратура Петербурга показала воронку после взрыва в Павловске

На месте взрыва в Павловске работают правоохранительные и надзорные органы. Прокуратура Санкт-Петербурга показала образовавшуюся воронку.
Судя по кадрам, взрыв произошел около заброшенного здания в Павловске. Прокуратура Пушкинского района взяла на контроль ход расследования уголовного дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Специалисты ведут действия для уточнения обстоятельств и причин инцидента.
Ранее ФАН сообщили, что в результате взрыва повредилась крыша конюшни клуба «Ковбой». При этом животные не пострадали. В Следственном комитете уточнили, что хлопок произошел на территории ТЭЦ.