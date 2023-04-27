Власти ЦАР разработали рекомендации по борьбе с ВИЧ и СПИДом

Банги, 27 апреля. Власти ЦАР совместно с международными партнерами разработали ряд рекомендаций по борьбе с ВИЧ и СПИДом.
В кинозале Дворца Возрождения состоялось совещание представителей ООН, ЮНИСЕФ, УВКБ, ФАО под председательством президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера. В рамках встречи был утвержден стратегический план против пандемии опасных заболеваний.
В завершении встречи на пресс-конференции для журналистов глава центральноафриканского государства призвал население пройти обследование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Также он заявил о готовности Национального комитета по борьбе со СПИДом прилагать все усилия для противостояния болезням.
Ранее Правительство ЦАР выделило более 400 тысяч долларов Национальному комитету по борьбе со СПИДом (CNLS). Денежные средства направлены на медицинские исследования и создание препаратов.
Кроме того, вступил в силу законопроект о правах и обязанностях людей, больных ВИЧ и СПИДом. Его утвердило Национальное собрание Центральноафриканской Республики в рамках борьбы с ЗППП.