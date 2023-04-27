Власти ЦАР разработали рекомендации по борьбе с ВИЧ и СПИДом

В завершении встречи на пресс-конференции для журналистов глава центральноафриканского государства призвал население пройти обследование, чтобы узнать свой ВИЧ-статус. Также он заявил о готовности Национального комитета по борьбе со СПИДом прилагать все усилия для противостояния болезням.