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Задержанной «королеве марафонов» Елене Блиновской может грозить до десяти лет лишения свободы

Происшествия
Задержанной «королеве марафонов» Елене Блиновской может грозить до десяти лет лишения свободы

«Королеве марафонов» Елене Блиновской, задержанной сегодня, 27 апреля, на границе с Белоруссией, может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.

По словам юриста, об этом говорят преступления, в которых подозревают знаменитость. Вменяемое блогеру позволяет следователям добиться ареста женщины, заявил Аграновский.

Стоит напомнить, что СК РФ возбудил в отношении Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. За два года блогер не уплатила в государственную казну более 918 млн рублей.

Ранее сообщалось, что звезду социальных сетей Елену Блиновскую подозревали в мошенничестве еще в 2017 году. До создания интернет-курсов женщина владела ветеринарной клиникой и успела привлечь внимание правоохранительных органов в связи с махинациями в налоговой сфере.
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