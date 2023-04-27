Задержанной «королеве марафонов» Елене Блиновской может грозить до десяти лет лишения свободы

«Королеве марафонов» Елене Блиновской, задержанной сегодня, 27 апреля, на границе с Белоруссией, может грозить до десяти лет лишения свободы. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Дмитрий Аграновский.
По словам юриста, об этом говорят преступления, в которых подозревают знаменитость. Вменяемое блогеру позволяет следователям добиться ареста женщины, заявил Аграновский.
Стоит напомнить, что СК РФ возбудил в отношении Блиновской уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. За два года блогер не уплатила в государственную казну более 918 млн рублей.
Ранее сообщалось, что звезду социальных сетей Елену Блиновскую подозревали в мошенничестве еще в 2017 году. До создания интернет-курсов женщина владела ветеринарной клиникой и успела привлечь внимание правоохранительных органов в связи с махинациями в налоговой сфере.