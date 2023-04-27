Глава Минздрава Турции сообщил об улучшении самочувствия президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана

Состояние здоровья турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана улучшается. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения государства Фахреттин Коджа.
Соответствующей информацией он поделился в четверг, 27 апреля. В ближайшее время турецкий президент продолжит свою предвыборную кампанию, указал Коджа. Его слова передает местный телеканал ТРТ.
«Влияние инфекции на организм снизилось. Я встретился с ним, он передает привет. В самом скором времени он продолжит работу», — сообщил министр.
Прежде в администрация президента Турции сообщили, что Реджеп Тайип Эрдоган полон энергии для дальнейшего управления государством.