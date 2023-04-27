Ярославского школьника госпитализировали после падения с шестого этажа

Как информирует сетевое издание ECHO76, оказалось, что молодой человек получил серьезные травмы в результате падения с шестого этажа. Сотрудники медицинской службы оперативно доставили пострадавшего в детскую клиническую больницу. В настоящее время за жизнь школьника борются специалисты медучреждения. О состоянии пациента информации пока не поступало.