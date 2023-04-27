Премьер Украины Шмыгаль заявил о выполнении Киевом всех рекомендаций для обладания статусом кандидата в ЕС

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Риме 27 апреля заявил, что его страна выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для обретения статуса кандидата в члены ЕС.
Шмыгаль сказал, что Украина проводит все реформы для вступления в Евросоюз. Премьер, аргументируя свою точку зрения, говорит о том, что Киев создал антикоррупционную структуру, а 27 тысяч нормативных актов украинского государства соответствуют законодательству европейцев.
Власти Украины ожидают, что до конца весны Европейская комиссия объявит промежуточные итоги по выполнению рекомендаций. К осени Киев желает получить окончательный отчет, отметил Шмыгаль.
Стоит отметить, что Папа Римский Франциск ранее уже встречался с украинским премьером.