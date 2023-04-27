Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы

Граждан Молдавии будут наказывать штрафом за ношение георгиевской ленточки в День Победы, 9 мая. Такое заявление в разговоре с представителями СМИ сделал премьер-министр страны Дорин Речан.
«Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано», — сказал глава республики.
По его словам, полицейское руководство проведет инструктаж своих сотрудников по поводу того, как и кого штрафовать. Накануне праздника генеральный инспекторат озвучит сумму денежного наказания за ношение символа, который в Молдавии запретили еще в апреле 2022 года.
При этом это не единственный пример антироссийской позиции молдавских официальных лиц и правительства. Так, главу Татарстана Рустама Минниханова пригласили на конгресс в Кишинев, однако политику не дали даже сойти с трапа, сразу вручив ему документ с отказом во въезде, информирует издание «ФедералПресс».