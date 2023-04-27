Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы

При этом это не единственный пример антироссийской позиции молдавских официальных лиц и правительства. Так, главу Татарстана Рустама Минниханова пригласили на конгресс в Кишинев, однако политику не дали даже сойти с трапа, сразу вручив ему документ с отказом во въезде, информирует издание «ФедералПресс».