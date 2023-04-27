Граждане Турции за рубежом начали голосовать на парламентских и президентских выборах

При этом впервые за многие годы глава ПСР сталкивается с высоким шансом на поражение: итоги последних социальных опросов показывают, что разрыв между двумя политиками незначителен. Если по результатам голосования ни один из кандидатов не наберет более 50%, то 28 мая будет проведен второй тур выборов.