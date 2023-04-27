Граждане Турции за рубежом начали голосовать на парламентских и президентских выборах

Для диаспор открыты избирательные участки в Германии, США и ряде других стран.
Диаспоры Турции за рубежом начинают участие в голосовании за кандидатов на пост президента страны и за членов парламента.
Выборы для общин начинаются сегодня и продлятся до 9 мая. Всего за границей насчитывается около 3,41 млн потенциальных избирателей, из них 278 тысяч — молодые люди, которые впервые принимают участие в данном процессе.
Наиболее крупная турецкая община проживает в Германии — 1,5 млн человек. На территории ФРГ открыто 26 избирательных участков. Стоит отметить, что во время прошлого голосования Анкара подвергла Берлин критике за то, что власти страны блокировали предвыборные митинги «Партии справедливости и развития» (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Подобные попытки официальные лица Германии предпринимают и сейчас. Например, министр иностранных дел страны Анналена Бербок призвала коллег принять меры против вновь запланированных акций ПСР.
Девять представительских участков также откроют в Соединенных Штатах, где проживают 134 246 турок, имеющих право голоса. Также граждане республики впервые смогут проголосовать на территории Белоруссии, Бразилии, Эстонии, Марокко, Черногории, Республики Корея, Ливии, Литвы, Малайзии, Нигерии, Пакистана, Португалии, Словакии и Танзании.
После выборов за рубежом бюллетени доставят в Турцию по дипломатическим каналам, соблюдая максимальные меры безопасности. Подсчет голосов будет производиться под наблюдением директората Иностранного провинциального избирательного совета.
В самой Турции выборы начнутся 14 мая. В настоящее время основными претендентами на победу считаются Эрдоган и председатель «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу, выдвинутый в качестве единого кандидата от многопартийной оппозиционной коалиции.
При этом впервые за многие годы глава ПСР сталкивается с высоким шансом на поражение: итоги последних социальных опросов показывают, что разрыв между двумя политиками незначителен. Если по результатам голосования ни один из кандидатов не наберет более 50%, то 28 мая будет проведен второй тур выборов.
Теперь ситуация может измениться на фоне плохого состояния здоровья Эрдогана. Накануне во время прямого эфира президент почувствовал недомогание и на какое-то время прервал выступление, но позже вновь появился на экране, извинившись перед зрителями.
Позже стало известно, что глава республики отказался от участия в нескольких предвыборных митингах, оставшись дома по совету врачей. После этого распространились слухи о перенесенном им сердечном приступе, но администрация президента опровергла эти слухи и заявила о планах Эрдогана 27 апреля присутствовать в режиме видеоконференции на церемонии доставки первой партии топлива для АЭС «Аккую».