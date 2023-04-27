Власти Петербурга рассказали о работе общественного транспорта в майские праздники

В Санкт-Петербурге 29 и 30 апреля, первого, шестого, седьмого, восьмого и девятого мая изменится график работы метрополитена и наземного транспорта. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
По данным издания, автобусы, троллейбусы и другой наземный транспорт 29 апреля и шестого мая будет осуществлять движение по графику субботы. Что касается выходных дней 1, 7, 8 и 9 мая, транспорт будет работать по графику воскресенья.
Также стало известно о работе в праздничные дни станций петербургского метро: в ночное время они будут закрыты. Однако время открытия и закрытия в последние дни апреля и 1, 6, 7 и 8 мая будет совпадать с воскресным графиком. В обычном режиме метрополитен будет работать 9 мая.
Движение электричек 29 и 30 апреля, 6, 7, 8 мая будет соответствовать субботнему расписанию. По графику воскресенья пригородные поезда будут двигаться 1 и 9 мая.