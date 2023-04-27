Власти Петербурга рассказали о работе общественного транспорта в майские праздники

Также стало известно о работе в праздничные дни станций петербургского метро: в ночное время они будут закрыты. Однако время открытия и закрытия в последние дни апреля и 1, 6, 7 и 8 мая будет совпадать с воскресным графиком. В обычном режиме метрополитен будет работать 9 мая.