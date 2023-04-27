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Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде

Армия
Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейская» 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде. Глава государства подписал соответствующий указ.

Президент России наделил таким же наименованием 16 бригаду армейской авиации. Два документа, подписанные главным военнокомандующим, появились на официальном портале правовой информации. Согласно содержанию указов, бригады удостоены этого за проявленные героизм и отвагу в боевых действиях.

Ранее Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Петру Дуброву. Президент отметил его длительный космический полет на Международной космической станции (МКС).
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