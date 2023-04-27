Президент Владимир Путин присвоил почетное наименование 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде

Президент России наделил таким же наименованием 16 бригаду армейской авиации. Два документа, подписанные главным военнокомандующим, появились на официальном портале правовой информации. Согласно содержанию указов, бригады удостоены этого за проявленные героизм и отвагу в боевых действиях.